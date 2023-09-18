Терехова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Терехов Алексей

Рождение ребёнка
1848

Сын: Терехов Матвей

Отец ребёнка: Терехов Алексей

Тереховка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Терехов Алексей

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Терехов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Лука

Отец ребёнка: Терехов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Алексей

Смерть
Неизвестно
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