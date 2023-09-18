Терехова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Терехов Алексей
Рождение ребёнка
1848
Сын: Терехов Матвей
Отец ребёнка: Терехов Алексей
Тереховка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Терехов Алексей
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Терехов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терехов Лука
Отец ребёнка: Терехов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терехов Алексей
Смерть
Неизвестно