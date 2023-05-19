Маркова (Коровина) Марфа Аристархова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Коровина) Марфа Аристархова

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1896

Сын: Марков(коровин) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Марков (коровин) Иван Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.12.1898

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Марков (коровин) Иван Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1900

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Марков (коровин) Иван Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков (коровин) Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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