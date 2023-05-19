Маркова (Коровина) Марфа Аристархова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1896
Сын: Марков(коровин) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Марков (коровин) Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.12.1898
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Марков (коровин) Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1900
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Марков (коровин) Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно