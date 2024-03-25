Силантьева Какапич Марина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьева Какапич Марина Валерьевна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

25.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1965

Отец: Силантьев Валерий Петрович

Мать: Силантьева Санникова Мария Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
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