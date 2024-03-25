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Силантьева Какапич Марина Валерьевна
Силантьева Какапич Марина Валерьевна
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Древо
Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
25.04.1965
Пол
Женский
Отец
Силантьев Валерий Петрович
1938 г.р.
Мать
Силантьева Санникова Мария Васильевна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1965
Отец:
Силантьев Валерий Петрович
Мать:
Силантьева Санникова Мария Васильевна
Омск
, город Омск, Омская область
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