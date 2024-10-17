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Силантьев Валерий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1938

Дата смерти

17.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1938

Отец: Силантьев Петр Васильевич

Мать: Силантьева Ерусланова Ксения Герасимовна

г Барабинск Новосибирской области
Рождение ребёнка
28.06.1958

Сын: Силантьев Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Силантьева Санникова Мария Васильевна

Г Барабинск
Рождение ребёнка
25.04.1965

Дочь: Силантьева Какапич Марина Валерьевна

Мать ребёнка: Силантьева Санникова Мария Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
17.09.1994

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