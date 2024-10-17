Силантьев Валерий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1938
Дата смерти17.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1938
г Барабинск Новосибирской области
Рождение ребёнка
28.06.1958
Сын: Силантьев Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Силантьева Санникова Мария Васильевна
Г Барабинск
Рождение ребёнка
25.04.1965
Дочь: Силантьева Какапич Марина Валерьевна
Мать ребёнка: Силантьева Санникова Мария Васильевна
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
17.09.1994