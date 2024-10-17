Силантьева Санникова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1936
п Кондинское Тюменской области
Рождение ребёнка
28.06.1958
Сын: Силантьев Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Силантьев Валерий Петрович
Г Барабинск
Рождение ребёнка
25.04.1965
Дочь: Силантьева Какапич Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Силантьев Валерий Петрович
Омск, город Омск, Омская область