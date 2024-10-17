Силантьева Санникова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьева Санникова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1936

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1936

Отец: Санников Василий Григорьевич

Мать: Санникова Анна Васильевна

п Кондинское Тюменской области
Рождение ребёнка
28.06.1958

Сын: Силантьев Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Силантьев Валерий Петрович

Г Барабинск
Рождение ребёнка
25.04.1965

Дочь: Силантьева Какапич Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Силантьев Валерий Петрович

Омск, город Омск, Омская область

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