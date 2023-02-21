Суконщикова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.
Дочь: Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Суконщиков Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Бекова Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Суконщиков Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
15.05.1887 ст.
Дочь: Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Суконщиков Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
30.01.1890 ст.
Сын: Суконщиков Кирилл Кириллович
Отец ребёнка: Суконщиков Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
20.08.1891 ст.
Дочь: Михайлова Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Суконщиков Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
08.02.1893 ст.
Дочь: Хрончак Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Суконщиков Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
18.06.1900 ст.
Сын: Суконщиков Борис Кириллович
Отец ребёнка: Суконщиков Кирилл Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно