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Суконщикова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.

Дочь: Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Суконщиков Кирилл Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Бекова Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Суконщиков Кирилл Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.05.1887 ст.

Дочь: Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Суконщиков Кирилл Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.01.1890 ст.

Сын: Суконщиков Кирилл Кириллович

Отец ребёнка: Суконщиков Кирилл Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.08.1891 ст.

Дочь: Михайлова Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Суконщиков Кирилл Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1893 ст.

Дочь: Хрончак Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Суконщиков Кирилл Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.06.1900 ст.

Сын: Суконщиков Борис Кириллович

Отец ребёнка: Суконщиков Кирилл Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Кирилл Николаевич

Смерть
Неизвестно
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