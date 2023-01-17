Суконщиков Кирилл Николаевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1849 ст.
Дата смерти19.11.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.
Дочь: Екатерина Кирилловна
Мать ребёнка: Суконщикова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Бекова Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Суконщикова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
15.05.1887 ст.
Дочь: Елена Кирилловна
Мать ребёнка: Суконщикова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1890 ст.
Сын: Суконщиков Кирилл Кириллович
Мать ребёнка: Суконщикова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1891 ст.
Дочь: Михайлова Екатерина Кирилловна
Мать ребёнка: Суконщикова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1893 ст.
Дочь: Хрончак Елена Кирилловна
Мать ребёнка: Суконщикова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1900 ст.
Сын: Суконщиков Борис Кириллович
Мать ребёнка: Суконщикова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.11.1915 ст.
Причина смерти: от старости | МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ г. ВОЛОГДЫ за 1915 год (ГАВО, ф.496, оп.60, д.21. - 374 л.) Выписки 1.Иоанно-Предтеченская Рощенская церковь, л.1 Ч.3. Об умерших -л.16об. - №8. 19(2... Показать все