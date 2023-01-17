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Суконщиков Кирилл Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1849 ст.

Дата смерти

19.11.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849 ст.

Отец: Суконщиков Николай Михайлович

Мать: Суконщикова Аполлинария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.

Дочь: Екатерина Кирилловна

Мать ребёнка: Суконщикова Евдокия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Бекова Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Суконщикова Евдокия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.05.1887 ст.

Дочь: Елена Кирилловна

Мать ребёнка: Суконщикова Евдокия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.01.1890 ст.

Сын: Суконщиков Кирилл Кириллович

Мать ребёнка: Суконщикова Евдокия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.08.1891 ст.

Дочь: Михайлова Екатерина Кирилловна

Мать ребёнка: Суконщикова Евдокия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1893 ст.

Дочь: Хрончак Елена Кирилловна

Мать ребёнка: Суконщикова Евдокия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.06.1900 ст.

Сын: Суконщиков Борис Кириллович

Мать ребёнка: Суконщикова Евдокия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
19.11.1915 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: от старости | МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ г. ВОЛОГДЫ за 1915 год (ГАВО, ф.496, оп.60, д.21. - 374 л.) Выписки 1.Иоанно-Предтеченская Рощенская церковь, л.1 Ч.3. Об умерших -л.16об. - №8. 19(2... Показать все
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