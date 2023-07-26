Николай Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Яков Константинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Никита Николаев
Мать ребёнка: Авдотья Никитина
Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836
Сын: Яков Николаев
Мать ребёнка: Авдотья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Никитина
Смерть
Неизвестно