Николай Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Яков Константинов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Никита Николаев

Мать ребёнка: Авдотья Никитина

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Яков Николаев

Мать ребёнка: Авдотья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Никитина

Смерть
Неизвестно
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