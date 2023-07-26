Яков Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Константин Иванов
Мать: Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сергей Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Григорий Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Борис Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Николай Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно