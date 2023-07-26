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Яков Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Константин Иванов

Мать: Аграфена Иванова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Сергей Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Григорий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Борис Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Николай Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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