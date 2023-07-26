Авдотья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Яковлев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Никита Николаев
Отец ребёнка: Николай Яковлев
Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836
Сын: Яков Николаев
Отец ребёнка: Николай Яковлев
Смерть
Неизвестно