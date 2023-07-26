Авдотья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Яковлев

Рождение ребёнка
1823

Сын: Никита Николаев

Отец ребёнка: Николай Яковлев

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Яков Николаев

Отец ребёнка: Николай Яковлев

Смерть
Неизвестно

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