Грищук Матрёна Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти23.01.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Калабух Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Бижка Анна Антоновна
Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич
Рождение ребёнка
14.09.1881 ст.
Сын: Грищук Корнилий Антонович
Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич
Рождение ребёнка
14.09.1881 ст.
Дочь: Грищук София Антоновна
Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич
Рождение ребёнка
22.05.1884 ст.
Дочь: Кацюк Васса Антоновна
Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1918