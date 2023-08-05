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Грищук Матрёна Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

23.01.1918

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Калабух Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Грищук Карп Антонович

Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Грищук Никита Антонович

Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Бижка Анна Антоновна

Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1881 ст.

Сын: Грищук Корнилий Антонович

Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1881 ст.

Дочь: Грищук София Антоновна

Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.05.1884 ст.

Дочь: Кацюк Васса Антоновна

Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищук Аксён Антонович

Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищук Денис Антонович

Отец ребёнка: Грищук Антон Евстафиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грищук Антон Евстафиевич

Смерть
23.01.1918
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