Бижка (Грищук) Анна Антоновна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Грищук Антон Евстафиевич
Мать: Грищук Матрёна Львовна
Бракосочетание
21.01.1896 ст.
Рождение ребёнка
06.09.1897 ст.
Дочь: Бижка Анна Андреевна
Отец ребёнка: Бижка Андрей Авраамович
Рождение ребёнка
29.10.1898 ст.
Дочь: Бижка Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Бижка Андрей Авраамович
Смерть
Неизвестно