Бижка (Грищук) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБижка (Грищук) Анна Антоновна

Бижка (Грищук) Анна Антоновна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Грищук Антон Евстафиевич

Мать: Грищук Матрёна Львовна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Муж: Бижка Андрей Авраамович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.09.1897 ст.

Дочь: Бижка Анна Андреевна

Отец ребёнка: Бижка Андрей Авраамович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1898 ст.

Дочь: Бижка Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Бижка Андрей Авраамович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close