Бижка Андрей Авраамович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
21.01.1896 ст.
Жена: Бижка Анна Антоновна
Рождение ребёнка
06.09.1897 ст.
Дочь: Бижка Анна Андреевна
Мать ребёнка: Бижка Анна Антоновна
Рождение ребёнка
29.10.1898 ст.
Дочь: Бижка Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Бижка Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно