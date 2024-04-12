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Бижка Андрей Авраамович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Жена: Бижка Анна Антоновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.09.1897 ст.

Дочь: Бижка Анна Андреевна

Мать ребёнка: Бижка Анна Антоновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1898 ст.

Дочь: Бижка Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Бижка Анна Антоновна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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