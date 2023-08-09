Калабух (Грищук) Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалабух (Грищук) Евдокия Антоновна

Калабух (Грищук) Евдокия Антоновна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Грищук Антон Евстафиевич

Мать: Грищук Матрёна Львовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1887 ст.

Дочь: Калабух Устинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Калабух Тимофей Автономович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.

Дочь: Калабух Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Калабух Тимофей Автономович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1897 ст.

Дочь: Калабух Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Калабух Тимофей Автономович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.11.1899 ст.

Сын: Калабух Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Калабух Тимофей Автономович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.01.1902 ст.

Сын: Калабух Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Калабух Тимофей Автономович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1904 ст.

Дочь: Калабух Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Калабух Тимофей Автономович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калабух Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Калабух Тимофей Автономович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калабух Тимофей Автономович

Смерть
Неизвестно