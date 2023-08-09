Калабух (Грищук) Евдокия Антоновна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Грищук Антон Евстафиевич
Мать: Грищук Матрёна Львовна
Рождение ребёнка
31.05.1887 ст.
Дочь: Калабух Устинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Калабух Тимофей Автономович
Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.
Дочь: Калабух Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Калабух Тимофей Автономович
Рождение ребёнка
20.01.1897 ст.
Дочь: Калабух Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Калабух Тимофей Автономович
Рождение ребёнка
02.11.1899 ст.
Отец ребёнка: Калабух Тимофей Автономович
Рождение ребёнка
10.01.1902 ст.
Отец ребёнка: Калабух Тимофей Автономович
Рождение ребёнка
25.06.1904 ст.
Дочь: Калабух Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Калабух Тимофей Автономович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калабух Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Калабух Тимофей Автономович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно