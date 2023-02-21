Ирхин Харитон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1905
Отец: Ирхин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Ирхина Фетинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.10.1927
Мать ребёнка: Ирхина Фетинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.11.1931
Дочь: Анна Харитоновна
Мать ребёнка: Ирхина Фетинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирхина Фетинья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно