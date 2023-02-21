Ирхин Харитон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирхин Харитон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1923 г.р.
1927 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1905

Отец: Ирхин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ирхин Павел Харитонович

Мать ребёнка: Ирхина Фетинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.10.1927

Сын: Ирхин Иван Харитонович

Мать ребёнка: Ирхина Фетинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.11.1931

Дочь: Анна Харитоновна

Мать ребёнка: Ирхина Фетинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирхина Фетинья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирхина Фетинья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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