Ирхина Фетинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирхина Фетинья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1923 г.р.
1927 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ирхин Павел Харитонович

Отец ребёнка: Ирхин Харитон Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1927

Сын: Ирхин Иван Харитонович

Отец ребёнка: Ирхин Харитон Иванович

Рождение ребёнка
13.11.1931

Дочь: Анна Харитоновна

Отец ребёнка: Ирхин Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ирхин Харитон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ирхин Харитон Иванович

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