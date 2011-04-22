Ирхина Фетинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Ирхин Харитон Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1927
Отец ребёнка: Ирхин Харитон Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1931
Дочь: Анна Харитоновна
Отец ребёнка: Ирхин Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ирхин Харитон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно