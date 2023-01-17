город Суровикино, город Суровикино, Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Суровикино

Суровикинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
880Суровикин.при рч. Чиру.35165156
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Верхне-Чирская станица
4278Суровикин хутор, Верхне-Чирской станицы, при реке Чир793443300292Хуторское правление, 2 церкви, 2 пар. мел.2963030

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Суровикинский район
12857Суровикиногород48°36,0' с.ш.42°51,0' в.д.M-38-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Суровикинский муниципальный район, Городское поселение город Суровикино
18653101001г Суровикиногород
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