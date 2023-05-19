Воробьёв Алексей Львович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Воробьёв Лев Иовлевич
Рождение ребёнка
27.01.1878
Сын: Воробьёв Семён Алексеевич
Мать ребёнка: Воробьёва Ксения Павловна
Рождение ребёнка
05.03.1882
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Воробьёва Ксения Павловна
Рождение ребёнка
07.05.1890
Дочь: Гликерия Алексеевна
Мать ребёнка: Воробьёва Ксения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Воробьёва Ксения Павловна
Смерть
Неизвестно