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Воробьёв Алексей Львович

Место рождения

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Воробьёв Лев Иовлевич

Мать: Воробьёва Марфа Васильевна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1878

Сын: Воробьёв Семён Алексеевич

Мать ребёнка: Воробьёва Ксения Павловна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.03.1882

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Воробьёва Ксения Павловна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.05.1890

Дочь: Гликерия Алексеевна

Мать ребёнка: Воробьёва Ксения Павловна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Воробьёва Ксения Павловна

Смерть
Неизвестно
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