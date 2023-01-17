Воробьёва Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Ксения Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1878

Сын: Воробьёв Семён Алексеевич

Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Львович

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.03.1882

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Львович

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.05.1890

Дочь: Гликерия Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Львович

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Львович

Смерть
Неизвестно
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