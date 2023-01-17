Воробьёва Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1878
Сын: Воробьёв Семён Алексеевич
Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Львович
Рождение ребёнка
05.03.1882
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Львович
Рождение ребёнка
07.05.1890
Дочь: Гликерия Алексеевна
Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Воробьёв Алексей Львович
Смерть
Неизвестно