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Симановский Пётр Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симановский Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.1843 ст.

Жена: Симановская Мария Ивановна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Симановский Иван Петрович

Мать ребёнка: Симановская Мария Ивановна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Симановский Павел Петрович

Мать ребёнка: Симановская Мария Ивановна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Восприемник
09.02.1848 ст.
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Антоний Родители: местный протоиерей Юговского Христорождественского собора Сильвестр Машанов и законная жена его Венедикта Васильева
Рождение ребёнка
1848

Сын: Симановский Александр Петрович

Мать ребёнка: Симановская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.1850 ст.

Сын: Симановский Пётр Петрович

Мать ребёнка: Симановская Мария Ивановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1852 или 1853

Дочь: Симановская Александра Петровна

Мать ребёнка: Симановская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1859 ст.

Дочь: Симановская Анна Петровна

Мать ребёнка: Симановская Мария Ивановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симановский Николай Петрович

Мать ребёнка: Симановская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симановский Константин Петрович

Мать ребёнка: Симановская Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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