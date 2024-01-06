Симановский Пётр Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Симановский Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1843 ст.
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Симановский Иван Петрович
Мать ребёнка: Симановская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Симановский Павел Петрович
Мать ребёнка: Симановская Мария Ивановна
Восприемник
09.02.1848 ст.
Антоний Родители: местный протоиерей Юговского Христорождественского собора Сильвестр Машанов и законная жена его Венедикта Васильева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Симановский Александр Петрович
Мать ребёнка: Симановская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.06.1850 ст.
Сын: Симановский Пётр Петрович
Мать ребёнка: Симановская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1852 или 1853
Дочь: Симановская Александра Петровна
Мать ребёнка: Симановская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1859 ст.
Дочь: Симановская Анна Петровна
Мать ребёнка: Симановская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симановский Николай Петрович
Мать ребёнка: Симановская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симановский Константин Петрович
Мать ребёнка: Симановская Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно