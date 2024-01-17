Симановский Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симановский Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
19.11.1889 ст.
Ляды, Пермский муниципальный район, Пермский край
Александр Родители: Екатеринбургского уезда Белоярской волости отставной солдат Елеазар Петров Ланских и законная жена его Евдокия Стефанова
Восприемник
12.02.1896 ст.
Ляды, Пермский муниципальный район, Пермский край
Василий Родители: Московской губернии и уезда Всесвятской волости крестьянин Иоанн Николаев Ячейкин и законная жена его Наталия Симеонова
Поручитель
31.08.1898 ст.
Ляды, Пермский муниципальный район, Пермский край
Жених: села Усть-Сылвинского крестьянин Иоанн Георгиев Лядов Невеста: села Усть-Сылвинского крестьянка Елена Стефанова Плотникова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симановская Елизавета Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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