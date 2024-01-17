Симановский Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
19.11.1889 ст.
Александр Родители: Екатеринбургского уезда Белоярской волости отставной солдат Елеазар Петров Ланских и законная жена его Евдокия Стефанова
Восприемник
12.02.1896 ст.
Василий Родители: Московской губернии и уезда Всесвятской волости крестьянин Иоанн Николаев Ячейкин и законная жена его Наталия Симеонова
Поручитель
31.08.1898 ст.
Жених: села Усть-Сылвинского крестьянин Иоанн Георгиев Лядов Невеста: села Усть-Сылвинского крестьянка Елена Стефанова Плотникова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно