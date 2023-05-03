Табуретова Параскева Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
08.07.1884 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Ефимии Алексеевны, дочери Алексея Спиридоновича и Агафьи Федоровны из Леднево.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно