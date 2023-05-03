Табуретова Параскева Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табуретова Параскева Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
08.07.1884 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Ефимии Алексеевны, дочери Алексея Спиридоновича и Агафьи Федоровны из Леднево.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Табуретов Стефан Егорович (Георгиевич)

Смерть
Неизвестно
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