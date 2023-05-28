Спиридон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: Евфимия Стефанова
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Фишин Алексей Спиридонович
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Табуретова Параскева Спиридоновна
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Ефимия Спиридоновна
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Рождение ребёнка
18.02.1864 ст.
Сын: Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно