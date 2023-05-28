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Спиридон Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: Евфимия Стефанова

Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Фишин Алексей Спиридонович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Табуретова Параскева Спиридоновна

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Ефимия Спиридоновна

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Рождение ребёнка
18.02.1864 ст.

Сын: Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно