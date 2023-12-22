Семёнов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1890
Рождение ребёнка
13.03.1922
Мать ребёнка: Семёнова Дарья
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Семёнова Дарья
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Семёнова Дарья
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Семёнова Дарья
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Семёнова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Семёнова Дарья
Место жительства
После 1930
Тушино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семёнова Дарья
Смерть
Неизвестно