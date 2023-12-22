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Семёнов Иван Михайлович

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Место рождения

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

30.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1890

Отец: Семёнов Михаил Акимович-Касьянович

Мать: Семёнова Стефанида Макаровна

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
13.03.1922

Сын: Семёнов Николай Иванович

Мать ребёнка: Семёнова Дарья

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Семёнова Дарья

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Семёнова Дарья

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Семёнова Дарья

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Семёнова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Семёнова Дарья

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Место жительства
После 1930
Тушино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Дарья

Смерть
Неизвестно
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