Семёнова (Жердева) Стефанида Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнова (Жердева) Стефанида Макаровна

Семёнова (Жердева) Стефанида Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1860

Отец: Жердев Макарий Григорьевич

Мать: Жердева Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.1885

Дочь: Котова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Касьянович

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
30.04.1890

Сын: Семёнов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Касьянович

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.01.1895

Сын: Семёнов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Касьянович

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.08.1902

Дочь: Семёнова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Касьянович

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
24.04.1907

Сын: Семёнов Егор Михайлович

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Касьянович

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Семёнов Михаил Касьянович

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close