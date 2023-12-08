Семёнова (Жердева) Стефанида Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1860
Рождение ребёнка
12.10.1885
Дочь: Котова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Касьянович
Рождение ребёнка
30.04.1890
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Касьянович
Рождение ребёнка
28.01.1895
Сын: Семёнов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Касьянович
Рождение ребёнка
21.08.1902
Дочь: Семёнова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Касьянович
Рождение ребёнка
24.04.1907
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Касьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Семёнов Михаил Касьянович
Смерть
Неизвестно