Семёнова Дарья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1922
Отец ребёнка: Семёнов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Семёнов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Семёнов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Семёнов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Семёнова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Семёнов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно