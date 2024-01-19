Семёнова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова Дарья

Место рождения

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
13.03.1922

Сын: Семёнов Николай Иванович

Отец ребёнка: Семёнов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Семёнов Иван Михайлович

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Семёнов Иван Михайлович

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Семёнов Иван Михайлович

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Семёнова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Семёнов Иван Михайлович

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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