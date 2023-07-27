Икрин Федор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Икрин Никифор Димитриев
Бракосочетание
26.01.1903
Рождение ребёнка
22.07.1904
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Икрина (панкратова) Конкордия Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1905
Мать ребёнка: Икрина (панкратова) Конкордия Петровна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Икрина (панкратова) Конкордия Петровна
Рождение ребёнка
24.09.1907
Сын: Икрин (ikrin) Сергей Федорович (Sergey Fedorovich)
Мать ребёнка: Икрина (панкратова) Конкордия Петровна
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1911
Рождение ребёнка
01.04.1914
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Икрина (панкратова) Конкордия Петровна
Рождение ребёнка
09.10.1916
Сын: Икрин Александр Федорович
Мать ребёнка: Икрина (панкратова) Конкордия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Икрина (панкратова) Конкордия Петровна
Смерть
После 1919