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Икрин Федор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Икрин Никифор Димитриев

Мать: Икрина Конкордия Петровна

Бракосочетание
26.01.1903

Жена: Икрина (панкратова) Конкордия Петровна

Рождение ребёнка
22.07.1904

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Икрина (панкратова) Конкордия Петровна

Рождение ребёнка
16.09.1905

Сын: Икрин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Икрина (панкратова) Конкордия Петровна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Икрин Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Икрина (панкратова) Конкордия Петровна

Рождение ребёнка
24.09.1907

Сын: Икрин (ikrin) Сергей Федорович (Sergey Fedorovich)

Мать ребёнка: Икрина (панкратова) Конкордия Петровна

Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1911

Сын: Икрин (ikrin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)

Мать ребёнка: Икрина (панкратова) Конкордия Петровна

Рождение ребёнка
01.04.1914

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Икрина (панкратова) Конкордия Петровна

Рождение ребёнка
09.10.1916

Сын: Икрин Александр Федорович

Мать ребёнка: Икрина (панкратова) Конкордия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Икрина (панкратова) Конкордия Петровна

Смерть
После 1919
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