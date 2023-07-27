Икрина (Икрина) Конкордия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Икрин Никифор Димитриев
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Сутягина (икрина) Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Икрин Никифор Димитриев
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Икрин Никифор Димитриев
Рождение ребёнка
09.08.1897
Сын: Икрин Лаврентий Никифорович
Отец ребёнка: Икрин Никифор Димитриев
Рождение ребёнка
21.03.1900
Сын: Икрин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Икрин Никифор Димитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Александр Никифорович
Отец ребёнка: Икрин Никифор Димитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно