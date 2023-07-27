Икрина (Икрина) Конкордия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Конкордия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Икрин Федор Никифорович

Отец ребёнка: Икрин Никифор Димитриев

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Сутягина (икрина) Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Икрин Никифор Димитриев

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Икрин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Икрин Никифор Димитриев

Рождение ребёнка
09.08.1897

Сын: Икрин Лаврентий Никифорович

Отец ребёнка: Икрин Никифор Димитриев

Рождение ребёнка
21.03.1900

Сын: Икрин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Икрин Никифор Димитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Александр Никифорович

Отец ребёнка: Икрин Никифор Димитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Никифор Димитриев

Смерть
Неизвестно
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