Икрин Никифор Димитриев
Место рождения
Дата рождения08.02.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1848
Отец: Икрин Димитрий Мартынов
Мать: Икрина Варвара Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Икрина Конкордия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Сутягина (икрина) Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Икрина Конкордия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1891
Мать ребёнка: Икрина Конкордия Петровна
Рождение ребёнка
09.08.1897
Сын: Икрин Лаврентий Никифорович
Мать ребёнка: Икрина Конкордия Петровна
Рождение ребёнка
21.03.1900
Сын: Икрин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Икрина Конкордия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Александр Никифорович
Мать ребёнка: Икрина Конкордия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно