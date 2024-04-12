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Икрин Никифор Димитриев

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

08.02.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1848

Отец: Икрин Димитрий Мартынов

Мать: Икрина Варвара Матвеева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Икрин Федор Никифорович

Мать ребёнка: Икрина Конкордия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Сутягина (икрина) Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Икрина Конкордия Петровна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Икрин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Икрина Конкордия Петровна

Рождение ребёнка
09.08.1897

Сын: Икрин Лаврентий Никифорович

Мать ребёнка: Икрина Конкордия Петровна

Рождение ребёнка
21.03.1900

Сын: Икрин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Икрина Конкордия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Александр Никифорович

Мать ребёнка: Икрина Конкордия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Конкордия Петровна

Смерть
Неизвестно
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