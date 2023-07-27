Икрина (Кузиванова) Варвара Матвеева
Место рожденияд. Лопарева Баженовского прихода
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1818
Отец: Кузиванов Матфей Исаков
Мать: не указана
д. Лопарева Баженовского прихода
Бракосочетание
13.07.1838
Рождение ребёнка
20.05.1839
Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов
Рождение ребёнка
16.06.1840
Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Парасковья Димитриевна
Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов
Рождение ребёнка
05.04.1845
Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов
Рождение ребёнка
08.02.1848
Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов
Рождение ребёнка
07.02.1850
Дочь: Алевтина Димитриева
Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов
Рождение ребёнка
05.02.1852
Дочь: Агафия Димитриева
Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов
Смерть
Неизвестно