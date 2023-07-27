Икрина (Кузиванова) Варвара Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Кузиванова) Варвара Матвеева

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Место рождения

д. Лопарева Баженовского прихода

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Кузиванов Матфей Исаков

Мать: не указана

д. Лопарева Баженовского прихода
Бракосочетание
13.07.1838

Муж: Икрин Димитрий Мартынов

Рождение ребёнка
20.05.1839

Сын: Икрин Димитрий Димитриев

Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.06.1840

Сын: Икрин Мануил Димитриев

Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Икрин Дорофей Димитриев

Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Парасковья Димитриевна

Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов

Рождение ребёнка
05.04.1845

Сын: Икрин Иродион Димитриев

Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1848

Сын: Икрин Никифор Димитриев

Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.02.1850

Дочь: Алевтина Димитриева

Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1852

Дочь: Агафия Димитриева

Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Икрин Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Икрин Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Икрин Димитрий Мартынов

Смерть
Неизвестно