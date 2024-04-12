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Икрин Иродион Димитриев

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

05.04.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1845

Отец: Икрин Димитрий Мартынов

Мать: Икрина Варвара Матвеева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Михайлищева (икрина) Анна Родионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Ударцева (икрина) Мавра Родионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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