Икрин Иродион Димитриев
Место рождения
Дата рождения05.04.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1845
Отец: Икрин Димитрий Мартынов
Мать: Икрина Варвара Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Михайлищева (икрина) Анна Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Ударцева (икрина) Мавра Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Икрин Кирилл Родионович (Ирродионович) (Иванович)
Смерть
Неизвестно