Икрин Николай Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиПосле 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Икрин Димитрий Мартынов
Мать: Икрина Варвара Матвеева
Рождение ребёнка
28.10.1893
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Икрина Ксения Савватеевна
Рождение ребёнка
02.10.1903
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Икрина Ксения Савватеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1903