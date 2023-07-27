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Икрин Николай Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

После 1903

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Икрин Димитрий Мартынов

Мать: Икрина Варвара Матвеева

Рождение ребёнка
28.10.1893

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Икрина Ксения Савватеевна

Рождение ребёнка
02.10.1903

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Икрина Ксения Савватеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Ксения Савватеевна

Смерть
После 1903