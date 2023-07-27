Икрина (Панкратова) (Панкратова) Конкордия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Панкратов Петр Андреянович
Бракосочетание
26.01.1903
Рождение ребёнка
22.07.1904
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Икрин Федор Никифорович
Рождение ребёнка
16.09.1905
Отец ребёнка: Икрин Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Икрин Федор Никифорович
Рождение ребёнка
24.09.1907
Сын: Икрин (ikrin) Сергей Федорович (Sergey Fedorovich)
Отец ребёнка: Икрин Федор Никифорович
Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1911
Сын: Икрин (ikrin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)
Отец ребёнка: Икрин Федор Никифорович
Рождение ребёнка
01.04.1914
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Икрин Федор Никифорович
Рождение ребёнка
09.10.1916
Сын: Икрин Александр Федорович
Отец ребёнка: Икрин Федор Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Икрин Федор Никифорович
Смерть
Неизвестно