Икрина (Панкратова) (Панкратова) Конкордия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Панкратова) (Панкратова) Конкордия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Панкратов Петр Андреянович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1903

Муж: Икрин Федор Никифорович

Рождение ребёнка
22.07.1904

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Икрин Федор Никифорович

Рождение ребёнка
16.09.1905

Сын: Икрин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Икрин Федор Никифорович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Икрин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Икрин Федор Никифорович

Рождение ребёнка
24.09.1907

Сын: Икрин (ikrin) Сергей Федорович (Sergey Fedorovich)

Отец ребёнка: Икрин Федор Никифорович

Краснополянское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1911

Сын: Икрин (ikrin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)

Отец ребёнка: Икрин Федор Никифорович

Рождение ребёнка
01.04.1914

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Икрин Федор Никифорович

Рождение ребёнка
09.10.1916

Сын: Икрин Александр Федорович

Отец ребёнка: Икрин Федор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Икрин Федор Никифорович

Смерть
Неизвестно
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