Иван Терентиев
Место рожденияд.Пенезево ( Наполки тож )
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Терентий Косьмин
Мать: ?
д.Пенезево ( Наполки тож )
Бракосочетание
16.10.1849
Жена: Екатерина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.05.1853
Сын: Пахомий Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
д.Пенезево ( Наполки тож )
Смерть
Неизвестно