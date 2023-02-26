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Иван Терентиев

Место рождения

д.Пенезево ( Наполки тож )

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

Жена

До 1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Терентий Косьмин

Мать: ?

д.Пенезево ( Наполки тож )
Бракосочетание
16.10.1849

Жена: Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.05.1853

Сын: Пахомий Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

д.Пенезево ( Наполки тож )
Смерть
Неизвестно
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