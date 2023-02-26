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Екатерина Иванова

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Место рождения

д.Стволина Старина

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Стволина Старина
Бракосочетание
16.10.1849

Муж: Иван Терентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.05.1853

Сын: Пахомий Иванов

Отец ребёнка: Иван Терентиев

д.Пенезево ( Наполки тож )
Смерть
Неизвестно
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