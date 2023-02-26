Екатерина Иванова
Место рожденияд.Стволина Старина
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Стволина Старина
Бракосочетание
16.10.1849
Муж: Иван Терентиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.05.1853
Сын: Пахомий Иванов
Отец ребёнка: Иван Терентиев
д.Пенезево ( Наполки тож )
Смерть
Неизвестно