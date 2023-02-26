Терентий Косьмин
Место рожденияд.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1791
Дата смерти26.04.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Пётр Терентиев
Мать ребёнка: ?
д.Пенезево ( Наполки тож )
Рождение ребёнка
До 1828
Дочь: Екатерина Терентиева
Мать ребёнка: ?
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Терентиев
Мать ребёнка: ?
д.Пенезево ( Наполки тож )
Смерть
26.04.1848
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.