Терентий Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий Косьмин

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Место рождения

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

26.04.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: ?

Мать: ?

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1812

Сын: Пётр Терентиев

Мать ребёнка: ?

д.Пенезево ( Наполки тож )
Рождение ребёнка
До 1828

Дочь: Екатерина Терентиева

Мать ребёнка: ?

д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Терентиев

Мать ребёнка: ?

д.Пенезево ( Наполки тож )
Смерть
26.04.1848
д.Наполки Поречского уезда Смоленской губ.
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