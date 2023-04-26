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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Трофимачев Андрей Петров
Рождение ребёнка
1826
Сын: Трофимачев Степан Андреев
Отец ребёнка: Трофимачев Андрей Петров
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Трофимачев Андрей Петров
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Трофимачев Андрей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно