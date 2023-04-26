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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Трофимачев Иван Андреев

Отец ребёнка: Трофимачев Андрей Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Трофимачев Степан Андреев

Отец ребёнка: Трофимачев Андрей Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Трофимачев Андрей Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Трофимачев Иван Андреев

Отец ребёнка: Трофимачев Андрей Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимачев Андрей Петров

Смерть
Неизвестно
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