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Трофимачев Андрей Петров

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Трофимачев Иван Андреев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Трофимачев Степан Андреев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Трофимачев Иван Андреев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
117 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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