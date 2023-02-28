Трофимачев Андрей Петров
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Трофимачев Степан Андреев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
117 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно