Кибалова (Кочеткова) Анастасия
Место рождения
Дата рождения30.12.1921
Дата смерти21.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1921
Отец: Кочетков Василий
Мать: Кочеткова Валентина
Рождение ребёнка
16.10.1950
Бракосочетание
12.11.1950
Муж: Кибалов Павел
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
22.08.1952
Жатай, Жатай, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
23.09.1954
Смерть
21.12.2010
Елшанка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область