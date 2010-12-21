Кибалова (Кочеткова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кибалова (Кочеткова) Анастасия

Место рождения

Качень, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

30.12.1921

Дата смерти

21.12.2010

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1921

Отец: Кочетков Василий

Мать: Кочеткова Валентина

Качень, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кибалов Павел

Бракосочетание
12.11.1950

Муж: Кибалов Павел

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
22.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кибалов Павел

Жатай, Жатай, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
23.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кибалов Павел

Смерть
21.12.2010
Елшанка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
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