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Кибалов Павел

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Место рождения

Першозвановка

Дата рождения

15.08.1903

Дата смерти

30.05.1956

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1903

Отец: Кебала Иван

Мать: Кебала Анна

Рождение ребёнка
16.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кибалова Анастасия

Бракосочетание
12.11.1950

Жена: Кибалова Анастасия

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
22.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кибалова Анастасия

Жатай, Жатай, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
23.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кибалова Анастасия

Смерть
30.05.1956
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Причина смерти: рак желудка
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