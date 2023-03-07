Кибалов Павел
Место рождения
Дата рождения15.08.1903
Дата смерти30.05.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1903
Отец: Кебала Иван
Мать: Кебала Анна
Рождение ребёнка
16.10.1950
Бракосочетание
12.11.1950
Жена: Кибалова Анастасия
Рождение ребёнка
22.08.1952
Жатай, Жатай, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
23.09.1954
Смерть
30.05.1956
Причина смерти: рак желудка