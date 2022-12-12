Кочетков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетков Василий

Кочетков Василий

avatar

Место рождения

Качень, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

31.12.1894

Дата смерти

18.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1894

Отец: Кочетков Иван

Мать: Кочеткова Феодора

Качень, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кочетков Иннокентий

Мать ребёнка: Кочеткова Валентина

Качень, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.12.1921

Дочь: Кибалова Анастасия

Мать ребёнка: Кочеткова Валентина

Качень, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Серафима

Мать ребёнка: Кочеткова Валентина

Смерть
18.10.1971
Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close