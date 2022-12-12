Кочетков Василий
Место рождения
Дата рождения31.12.1894
Дата смерти18.10.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1894
Отец: Кочетков Иван
Мать: Кочеткова Феодора
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кочетков Иннокентий
Мать ребёнка: Кочеткова Валентина
Рождение ребёнка
30.12.1921
Дочь: Кибалова Анастасия
Мать ребёнка: Кочеткова Валентина
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Серафима
Мать ребёнка: Кочеткова Валентина
Смерть
18.10.1971
Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область