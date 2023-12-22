Протасов (Протасов) Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасов (Протасов) Василий Ефимович

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.03.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1886

Отец: Протасов Евфим Яковлевич

Мать: Протасов Анастасия Григорьевна

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.01.1904

Жена: Протасова Анна Гудина

Рождение ребёнка
08.02.1911

Дочь: Протасова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Протасов Анна Христофоровна

Рождение ребёнка
08.02.1911

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Протасов Анна Христофоровна

Работа или профессия
Неизвестно
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