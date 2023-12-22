Протасов (Протасов) Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения23.03.1886
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1886
Бракосочетание
15.01.1904
Жена: Протасова Анна Гудина
Рождение ребёнка
08.02.1911
Дочь: Протасова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Протасов Анна Христофоровна
Рождение ребёнка
08.02.1911
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Протасов Анна Христофоровна
Работа или профессия
Неизвестно