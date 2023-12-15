Протасов (Соломатина) Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Покачалова (Протасова) Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич
Дочь: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич
Дочь: (Протасова) Елена
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич
Сын: Протасов (Протасов) Иван Ефимович
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич
Дочь: Горюнова (Протасова) Мария Евфимовна
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич
Сын: Протасов (Протасов) Василий Ефимович
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич
Дочь: Протасова (Протасов) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич
Сын: Протасов (Протасов) Георгий Ефимович
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич
Сын: Протасов (Протасов) Тихон Ефимович
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич
Дочь: Протасова (Протасов) Ефимия Ефимовна
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич
Сын: Протасов (Протасов) Арсений Евфимович
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич
Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич