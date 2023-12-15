Протасов (Соломатина) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасов (Соломатина) Анастасия Григорьевна

Место рождения

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Покачалова (Протасова) Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1875

Дочь: Чуйкова (Протасова) Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1881

Дочь: (Протасова) Елена

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.10.1882

Сын: Протасов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Протасов (Протасов) Иван Ефимович

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич

Рождение ребёнка
11.08.1884

Дочь: Горюнова (Протасова) Мария Евфимовна

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1886

Сын: Протасов (Протасов) Василий Ефимович

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1888

Дочь: Протасова (Протасов) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1890

Сын: Протасов (Протасов) Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1892

Сын: Протасов (Протасов) Тихон Ефимович

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1894

Дочь: Протасова (Протасов) Ефимия Ефимовна

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1896

Сын: Протасов (Протасов) Арсений Евфимович

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1898

Сын: Протасов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Протасов (Протасов) Евфим Яковлевич

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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