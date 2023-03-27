Благонравов Фёдор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти02.08.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Афиногенов Яков
Мать: ?
Рождение ребёнка
1828
Сын: Благонравов Яков Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Благонравов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Благонравов Аркадий (Андреевич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Благонравов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Благонравов Петр Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Susdal, Russland
Работа или профессия
Неизвестно
С 1828 - свящ. Рождественского собора в Суздале. С 1836 - протоиерей.
Смерть
02.08.1865
г. Юрьев-Польский
Похороны
Неизвестно
Вознесенское кладбище, Юрьев-Польскийб, Владимирская Губерния, Россия