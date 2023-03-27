Благонравов Фёдор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благонравов Фёдор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

02.08.1865

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Афиногенов Яков

Мать: ?

Рождение ребёнка
1828

Сын: Благонравов Яков Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Благонравов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Благонравов Аркадий (Андреевич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Благонравов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Благонравов Петр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Susdal, Russland
Работа или профессия
Неизвестно
С 1828 - свящ. Рождественского собора в Суздале. С 1836 - протоиерей.
Смерть
02.08.1865
г. Юрьев-Польский
Похороны
Неизвестно
Вознесенское кладбище, Юрьев-Польскийб, Владимирская Губерния, Россия
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