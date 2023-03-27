Благонравов Яков Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Благонравов Фёдор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: ?
Мать ребёнка: Благонравова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Благонравова ?
Работа или профессия
Неизвестно
Чиновник
Работа или профессия
Неизвестно
Окончил ВДС в 1852 г. В 1853 выбыл в светское ведомство.
Смерть
1870