Благонравов Яков Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благонравов Яков Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1844 и 1845 г.р.

Дети

1853 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Благонравов Фёдор Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: ?

Мать ребёнка: Благонравова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благонравова ?

Работа или профессия
Неизвестно
Чиновник
Работа или профессия
Неизвестно
Окончил ВДС в 1852 г. В 1853 выбыл в светское ведомство.
Смерть
1870
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