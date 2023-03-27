Благонравов Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти28.01.1887
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Благонравов Фёдор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: ?
Мать ребёнка: Благонравова Елизавета Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Статский Советник
Работа или профессия
Неизвестно
Врач в Юрьевском уезде
Смерть
28.01.1887