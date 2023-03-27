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Благонравов Александр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

28.01.1887

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1869 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Благонравов Фёдор Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: ?

Мать ребёнка: Благонравова Елизавета Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благонравова Елизавета Герасимова

Работа или профессия
Неизвестно
Статский Советник
Работа или профессия
Неизвестно
Врач в Юрьевском уезде
Смерть
28.01.1887