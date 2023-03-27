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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Благонравов Стефан Яковлевич
Отец ребёнка: Афиногенов Яков
Рождение ребёнка
1802
Сын: Благонравов Фёдор Яковлевич
Отец ребёнка: Афиногенов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афиногенов Яков