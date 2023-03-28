Каменских (Милеева) Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменских (Милеева) Анастасия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

12.02.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Милеев Илья

Мать: Милеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1928

Дочь: Пестрякова Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Каменских Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
11.10.1929

Дочь: Горячева Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Каменских Егор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменских Егор Алексеевич

Смерть
12.02.1944
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