Каменских (Милеева) Анастасия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти12.02.1944
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Милеев Илья
Мать: Милеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1928
Дочь: Пестрякова Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Каменских Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
11.10.1929
Дочь: Горячева Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Каменских Егор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1944