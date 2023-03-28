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Каменских Егор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1906

Дата смерти

15.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1906

Отец: Каменских Алексей Фёдорович

Мать: Каменских Матрёна Глебовна

Рождение ребёнка
20.11.1928

Дочь: Пестрякова Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Каменских Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
11.10.1929

Дочь: Горячева Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Каменских Анастасия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменских Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменских Владимир Егорович

Мать ребёнка: Каменских Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: Каменских Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменских Николай Егорович

Мать ребёнка: Каменских Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменских Анастасия Ильинична

Смерть
15.10.1956