Каменских Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1906
Дата смерти15.10.1956
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1906
Рождение ребёнка
20.11.1928
Дочь: Пестрякова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Каменских Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
11.10.1929
Дочь: Горячева Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Каменских Анастасия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменских Владимир Егорович
Мать ребёнка: Каменских Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Егоровна
Мать ребёнка: Каменских Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменских Николай Егорович
Мать ребёнка: Каменских Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1956