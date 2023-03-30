Милеев Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилеев Илья

Милеев Илья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Каменских Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Милеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Швыркова Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: Милеева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милеева Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close