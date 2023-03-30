Милеев Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Каменских Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Милеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Швыркова Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: Милеева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милеева Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно